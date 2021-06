Viterbese, Catanzaro e Pescara mettono gli occhi su Salandria

Sport - Calcio - Serie C - I due club in pressing sul centrocampista gialloblù

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Oltre al mercato in entrata, in casa Viterbese tiene banco anche quello in uscita.

In attesa dell’inizio della sessione estiva, il presidente Marco Romano e il direttore sportivo Mauro Facci sono impegnati a perfezionare le strategie di mercato.

Tra i pezzi pregiati sotto contratto anche per la prossima stagione c’è sicuramente Francesco Salandria, autore di una buona stagione in maglia gialloblù che non è sfuggita agli operatori di mercato.

Con 34 presenze su 38 totali, condite da tre assist, il centrocampista ha giocato un buon torneo e ha attirato l’attenzione di due club in particolare: Catanzaro e Pescara.

Sia i calabresi, che dovrebbero confermare Antonio Calabro in panchina, che gli abruzzesi, appena retrocessi e ripartiti da Gaetano Auteri, sono a caccia di rinforzi per un campionato di vertice e sono intenzionati ad acquisire il cartellino del giocatore originario di Trebisacce.

Blindato dai gialloblù fino al 2022, difficilmente la società di via della Palazzina lo cederà senza un’opportuna contropartita. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi.

