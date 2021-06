Viterbese, depositati i documenti per l’iscrizione al campionato

Sport - Calcio - Serie C - L'avvocato Francesco Maglione nuovo consulente della presidenza

Sport – Calcio – Viterbese – Marco Arturo Romano

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Us Viterbese 1908 comunica che in data 23 giugno è stata depositata tutta la documentazione utile per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro.

Si comunica, altresì, che l’avvocato Francesco Maglione sarà il consulente della presidenza per la prossima stagione sportiva. Al nuovo arrivato nella famiglia gialloblù un caloroso benvenuto e i migliori auguri per la sua collaborazione con il club.

Us Viterbese 1908

24 giugno, 2021