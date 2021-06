Una tra Viterbese, Olbia e Pescara nel girone del sud, le altre due nel centro

Sport - Calcio - Serie C - Dopo tre stagioni nel raggruppamento meridionale i laziali tornano a sperare nello spostamento

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Sport – Calcio – Viterbese – La squadra

Viterbo – Avellino, Bari, Campobasso, Casertana, Catania, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Juve Stabia, una tra Acr Messina e Fc Messina, Monopoli, Monterosi, Paganese, Palermo, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese e Virtus Francavilla. Il girone meridionale della prossima serie C, salvo colpi di scena, è completo per 19 squadre su 20.

L’ultima formazione, al netto di eventuali ripescaggi a favore di una società del sud, sarà una tra Viterbese, Olbia e Pescara, scelta secondo il criterio orizzontale che si basa sulla longitudine delle varie città e divide i raggruppamenti in nord, centro e sud Italia.

Con Teramo più in alto di Pescara, dunque, in ballo rimangono i laziali, i sardi e gli abruzzesi: una finirà nel temibile girone C, composto da almeno sette squadre che sulla carta si giocheranno il titolo, mentre le altre due saliranno nel B in cui le teste di serie annunciate sono meno cospicue.

Dopo tre stagioni la Viterbese torna a sperare nel cambio di girone, auspicato da Camilli prima e Romano poi. Uno spostamento che consentirebbe una miglior programmazione logistica e di avere una serie di trasferte più vicine rispetto al recente passato.

Attualmente sembra l’Olbia la principale indiziata al 20esimo posto nel girone C ma in ogni caso se ne saprà di più nelle prossime settimane.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











16 giugno, 2021