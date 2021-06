Viterbese, stretta finale per Volpicelli – Vis Pesaro e Cosenza sulle tracce di Camilleri

Sport - Calcio - Serie C - Per l'ex Matelica è pronto un biennale mentre il difensore, attualmente libero ma che dovrebbe rimanere in gialloblù, è seguito dalle due formazioni

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Il calciomercato apre ufficialmente giovedì primo luglio ma le trattative sono già partite.

La possibilità di depositare gli accordi preliminari già dal 24 maggio, unita alla scadenza dei contratti di molti giocatori avvenuta il 30 giugno, ha indotto le società di serie C a giocare d’anticipo rispetto alle rivali.

La Viterbese è molto attiva e dopo l’annuncio di Alessandro Dal Canto ha iniziato a sondare il terreno per regalare al tecnico alcune pedine importanti.

Tra queste ultime c’è Emilio Volpicelli, reduce dall’ottima stagione al Matelica chiusa con 37 partite, 14 gol e 7 assist: per l’attaccante esterno, arrivato nelle Marche in prestito secco dalla Salernitana, è pronto un biennale che dovrebbe essere il primo della campagna di rafforzamento laziale.

Oltre all’attaccante la società segue con interesse la pista che porta ad Andrea Errico e Michele Volpe: il club ciociaro li avrebbe proposti a quello gialloblù per provare a rilanciarli dopo una stagione con pochissime gare giocate (quattro spezzoni all’Avellino per il primo, tre minuti con la maglia del Catania per il secondo) e anche in questo caso ulteriori novità sono attese a breve.

Attenzione, infine, a Vincenzo Camilleri. Libero dopo la scadenza del prestito dalla Pistoiese e la retrocessione dei toscani in serie D, il difensore dovrebbe rimanere nella Tuscia ma negli ultimi giorni, viste anche le buone prestazioni degli ultimi sei mesi, la Vis Pesaro e il Cosenza si sono fatte avanti per chiedere informazioni.

3 giugno, 2021