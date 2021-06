Viterbese, Tounkara cambia agente – L’attaccante piace in serie B e all’estero

Sport - Calcio - Serie C - Il centravanti, sotto contratto fino al 2022, si affida alla Rdf football e potrebbe salutare in anticipo i gialloblù

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Mamadou Tounkara passa alla Rdf football.

Nuovo agente per l’attaccante della Viterbese, che entra a far parte della scuderia di Roberto De Fanti (tra i pezzi più pregiati dell’agenzia il centrale del Tottenham Japhet Tanganga e l’attaccante italiano del Fatih Karagumruk Fabio Borini).

Una scelta, quella del centravanti gialloblù, che può essere letta anche dal punto di vista del calciomercato: sotto contratto con il club di via della Palazzina fino al 2022, il numero 9 piace sia in serie B che all’estero e di fronte a un’offerta congrua potrebbe lasciare in anticipo la Tuscia.

Un ulteriore indizio, in questo senso, arriva dalla sua pagina Facebook ufficiale, in cui il calciatore ha pubblicato una frase enigmatica: “Non ci sono sogni impossibili per chi non ha paura di inseguirli”.

4 giugno, 2021