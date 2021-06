Firenze - Il giovane querela i suoi famigliari contrari alla vaccinazione, vuole immunizzarsi per uscire con i suoi amici

Firenze – "Voglio vaccinarmi per tornare alla normalità". Fa causa ai genitori no vax.

Un giovane 17enne querela i suoi famigliari contrari al vaccino contro il Covid-19. Si è rivolto all’Ami, associazione avvocati matrimonialisti, per ricevere aiuto dopo averne parlato a scuola con i professori.

I suoi genitori, entrambi no vax, gli hanno negato il consenso a ricevere il vaccino anti Covid. “I miei genitori – racconta il minorenne – dicono che i vaccini non sono sicuri, ma è una boiata. Non ci sono alternative. Se voglio tornare a uscire, divertirmi, viaggiare, ma anche semplicemente frequentare i miei amici in sicurezza, devo vaccinarmi”, ha detto il giovane 17enne.

L’avvocato Gianni Baldini, presidente dell’associazione Ami, spiega: “Al momento la causa non è ancora partita e non è nemmeno detto che inizi. Ne parlerò con i genitori e cercherò di dissuaderli”, afferma il legale.

L’auspicio è quello di trovare una soluzione senza arrivare a coinvolgere il tribunale per i minorenni.

Nell’ultimo periodo, l’Ami registra un notevole incremento di situazioni di questo tipo.

“Con l’estensione anche ai giovani minori degli anni 18 della facoltà di vaccinarsi contro il Covid si stanno moltiplicando i contenziosi tra genitori e figli sulla vaccinazione – dice Baldini -. Ho un altro caso ad Arezzo. Un ragazzo di 16 anni che vuole vaccinarsi e ha un genitore favorevole e uno contrario”, conclude.

22 giugno, 2021