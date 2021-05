“Quando i vostri genitori vi abbracceranno, ci sarà anche un po’ di vostro nonno…”

Viterbo - Francesco Sterpa si è rivolto, con una commovente lettera, ai propri nipoti per l'ultima volta - Ieri i funerali alla basilica della Quercia - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “Ogni qualvolta riceverete una carezza, un bacio o un abbraccio dai vostri genitori ci sarà anche un po’ di vostro nonno con loro”. Francesco Sterpa. Il giorno del suo funerale, ieri mattina alla Basilica della Quercia a Viterbo. Celebrato da don Massimiliano Balsi.

Una lettera bellissima, commuovente, riservata ai nipoti. E un fatto nuovo, e significativo, Le parole del defunto che parla di sé dall’altare. Per tracciare di sé il ricordo, rivolgendosi ai nipoti. Il futuro. In un contesto, come quello della pandemia cui lo stesso Sterpa accenna, che tra le pieghe di una società profondamente scossa vede comunque sia emergere una nuova pietas.

Viterbo – La Quercia – I funerali di Francesco Sterpa

Con il funerale che diventa sempre più un passaggio esistenziale e al tempo stesso, anche in spazi esterni alla chiesa, evento e luogo in cui trasmettere una memoria chiamando la comunità ad esserne testimone. Una fine vissuta come un inizio. Il nonno che il giorno del suo funerale parla ai nipoti, in vista del futuro. A Matteo, a Chiara, a Francesco, a Giulia, a Sofia e a Margherita.

“Forse ciò che ora vi dico sarà difficile da capire per i sentimenti di tristezza e di dolore che albergano nei vostri cuori – spiega Francesco Sterpa ai nipoti – ma, se potete, chiudete gli occhi e pensate ad uno di quei tramonti estivi pieni di colori soffusi che si attenuano dolcemente per far posto alla notte che poi consente al mattino di risorgere e comprenderete che io sono il tramonto e voi amatissimi nipoti e figli siete la mia nuova alba”.

Francesco Sterpa

Francesco Sterpa è morto a 84 anni. E’ stato assessore provinciale, consigliere comunale e sindaco di Vejano. Ha militato nella Dc e poi nel Ccd. E’ stato legatissimo alla famiglia e al suo paese, Vejano, dove ieri alle 4 e mezza del pomeriggio, dopo il funerale della mattina alla Quercia, c’è stata una seconda cerimonia. Con la partecipazione di tutto quanto il paese. Un funerale celebrato dalla ditta Sterpa di Vejano, nipote di Francesco cui aveva consegnato tutte le sue volontà legate al rito. Una comunità, quella di Vejano, che ha riconosciuto in Francesco Sterpa, per anni, un punto di riferimento politico e sociale.

Viterbo – La Quercia – I familiari di Francesco Sterpa

“Ai miei figli ed ancor più ai miei giovani nipoti, le gioie della mia vita – prosegue Francesco Sterpa nella sua lettera ai nipoti letta dall’altare – che rappresentano il futuro rivolgo la preghiera di essere sempre corretti, leali e sinceri con se stessi perché così lo saranno sempre con tutti e concorreranno a gettare le basi per un mondo nuovo e migliore”.

Viterbo – La Quercia – I funerali di Francesco Sterpa

“In questo paese, la scomparsa di qualcuno – inizia così la lettera di Francesco Sterpa letta durante i suoi funerali – viene ironicamente definita il giorno delle lodi. Non voglio sovvertire questa tendenza perché in fondo si tratta del riesame di un’intera vita che ci porta a concludere che tutto sommato, nonostante i suoi difetti, lo scomparso aveva una buona indole, però, poiché di norma è chi parte che porge i saluti voglio essere io a darvi il mio ultimo saluto con tutto l’orgoglio di un cittadino di questo paese che si è battuto per i suo territorio e ha cercato di fare tutto quello che la propria capacità, intelligenza e iniziativa gli ha permesso di operare per il benessere della comunità”.

Viterbo – La Quercia – I funerali di Francesco Sterpa

Ieri mattina, alla Quercia, in chiesa c’erano anche l’ex consigliere regionale Daniele Sabatini, l’assessora comunale alle politiche sociali Antonella Sberna, i rappresentanti del comune di Vejano, l’ex sindaco di Viterbo Leonardo Michelini e il consigliere comunale Giulio Marini che nei giorni scorsi ha definito Sterpa “un uomo dal pensiero democratico“, ricordando “gli investimenti sulla riqualificazione della rete stradale provinciale”. Con loro la moglie Angela, i figli Andrea, Luca, Simona e Dario, i nipoti e le nuore Carla, Marilena e Monica.

Viterbo – La Quercia – I funerali di Francesco Sterpa

“Questa mostruosa pandemia – prosegue Francesco Sterpa nella sua lettera ai nipoti – ha impresso su noi tutti incertezze e difficoltà non facilmente definibili e, per chi come me era ad altissimo rischio, anche la preoccupazione di andarsene senza il vostro conforto e forsanche della vostra presenza. Ed è per questa ragione che voglio sappiate che ho voluto bene a voi tutti senza distinzione e senza differenza cercando di essere presente nei vostri momenti di difficoltà e di necessità. Essere genitore, cari figli, è un impegno non facile ed è possibile commettere, anche inavvertitamente, qualche errore ed è per questo che vi chiedo scusa nel caso non mi fossi accorto o non avessi capito che qualche mio comportamento fosse per voi sbagliato”.

Viterbo – La Quercia – I funerali di Francesco Sterpa

“Nessuno di noi vive o muore per se stesso – ha ricordato don Massimiliano Balsi nella sua omelia -, ma ognuno di noi è posto da Dio in un mondo, in questo mondo, affinché ognuno di noi faccia la sua parte. E perché ognuno di noi sia crescita, vita e bene”.

Viterbo – La Quercia – Don Massimiliano Balsi

“So che il periodo che ho dedicato alla comunità ha sottratto del tempo a voi – conclude Francesco Sterpa rivolgendosi alla famiglia – ma vi prego di comprendere ché è come se mi fossi dedicato ad una famiglia più grande che aveva bisogno di aiuto e di sostegno per conoscere e risolvere i propri problemi. E l’ho fatto con lo stesso principio con il quale mi ero impegnato per la mia famiglia, aiutando tutti coloro che avevano bisogno senza distinzione di amici, nemici o avversari politici e se qualcuno ritenesse di essere stato danneggiato da qualche mio comportamento gli chiedo profondamente scusa”.

Viterbo – La Quercia – Antonella Sberna, Daniele Sabatini e Giulio Marini

Anche i figli di Francesco Sterpa hanno voluto lasciare, durante la messa, un personale ricordo di un padre che ieri, nonostante non ci fosse più, gli ha parlato ancora. A loro, e ai figli.

“Carissimo papà – inizia così la loro lettera – siamo immensamente grati a Dio per averti donato a noi con il tuo coraggio, la tua umanità, la tua dignità e il profondo senso di lealtà e correttezza. Hai impresso nelle nostre anime il senso e l’essenza della vita terrena e illuminato il percorso da seguire. Sarai costantemente presente nei nostri cuori e nelle nostre menti e se pur non potremo più udire la tua voce e abbracciare il tuo corpo sarai con noi in ogni nostro momento di difficoltà in ogni nostra azione in ogni nostra scelta”.

Viterbo – La Quercia – I funerali di Francesco Sterpa

Infine un ultimo passaggio. I figli hanno certamente letto la lettera del padre prima di scrivere la loro. E nella loro rispondono al padre. Una risposta che, in chiesa, ieri mattina, è diventata dialogo. Tra un uomo che non c’era più e i suoi familiari, e gli altri, che stavano lì ad ascoltarne, comunque, le parole. “Vi prego di comprendere ché è come se mi fossi dedicato a una famiglia più grande che aveva bisogno di aiuto e di sostegno per conoscere e risolvere i propri problemi”. “Io sono il tramonto e voi amatissimi nipoti e figli siete la mia nuova alba”.

“Abbiamo sempre compreso – hanno risposto i figli al padre ieri mattina nella Basilica della Quercia – che un grande uomo come te non poteva essere custodito tra le mura della nostra casa e del nostro affetto ma che il dono della tua vita andava condiviso con tutta la comunità che aveva esigenza del tuo coraggio e della tua onestà, della tua guida per risolvere i propri problemi.

Abbraccia la tua mamma, nostra nonna, e dì lassù non smettere di sostenerci. E ogni tramonto sarà per noi una nuova alba”. Una lezione, un esempio e al tempo stesso qualcosa di completamente nuovo che, dopo quanto accaduto, si fa strada con forza all’interno di un rito antichissimo.

Daniele Camilli

Multimedia: Fotogallery: I funerali di Francesco Sterpa – Video: Il ricordo di don Massimiliano

– È morto Francesco Sterpa

Condividi la notizia:











1 giugno, 2021