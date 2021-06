Zingaretti: “Tante sfide e ostacoli, ma oggi il castello di Santa Severa è una battaglia vinta”

Santa Marinella - Il presidente della regione Lazio alla presentazione degli eventi del calendario estivo: "Ora riempiamolo di cultura e qualità per richiamare il grande pubblico"

Santa Marinella – Tornano gli eventi al castello di Santa Severa, il castello delle meraviglie baciato dal mare, con alle spalle oltre 7mila anni di storia. E che oggi torna a vivere. Nel rispetto della tradizione e dell’ambiente.

Nicola Zingaretti

“Da quando abbiamo deciso di puntare sul Castello di Santa Severa ci siamo trovati di fronte a numerose sfide. Abbiamo dovuto lottare contro le privatizzazioni dello stabile. Abbiamo dovuto lottare contro chi lo voleva trasformare in un enorme albergo. E ultimo, ma non ultimo, abbiamo dovuto lottare contro noi stessi per evitare di cadere vittime della peggiore delle trappole: trasformare questo castello in un bellissimo contenitori, ma privo di amore. Oggi posso dire con assoluta certezza, che questa è stata una battaglia vinta”. A sottolineare la rinascita del Castello di Santa Severa, sul litorale laziale, è il presidente della regione Nicola Zingaretti, durante la presentazione degli appuntamenti della stagione estiva, della mostra fotografica “Magnum on Set. Il racconto del cinema nelle immagini dei fotografi Magnum” e dei lavori di restauro degli affreschi del Battistero di Santa Severa.

Pietro Tidei

Accanto a lui Albino Ruberti, capo di gabinetto della regione Lazio; Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella; Rossella Zaccagnini della soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale; Flavio Enei, direttore del polo museale del Castello di Santa Severa e Alessandra Mauro, curatrice della mostra.

“Il castello è finalmente stato restituito in tutta la sua bellezza alla comunità, nel rispetto della sua storia” ha commentato il sindaco Tidei. “Abbiamo vinto una scommessa e oggi siamo qui a compiere un ulteriore passo in avanti nella storia millenaria di questa meraviglia che affaccia sul mare”. La presentazione del cartellone estivo arriva all’indomani di un importante traguardo per l’intero litorale. “Realizzeremo una pista ciclabile che parte da Civitavecchia e arriva fino al castello” ha spiegato il primo cittadino. “Si tratta di un progetto di ampio respiro che potrà far arrivare qui centinaia di migliaia di turisti, compresi quelli delle crociere”.

Rossella Zaccagnini

Tra le opere di miglioramento di cui il castello è stato protagonista, la creazione di un ostello, di un parcheggio e il restauro del battistero. “Il restauro – ha spiegato Rossella Zaccagnini -, è solo il primo di numerosi progetti che abbiamo in mente”. Come l’allestimento di un nuovo antiquarium al piano terra del castello o l’allestimento di mostre ai piani superiori. “Quello che ci proponiamo è di trasformare il castello nel centro di un’idea culturale che abbracci l’intero litorale”.

Che è poi l’obiettivo della presidenza della regione. “Ora che abbiamo a disposizione il castello in tutto il suo splendore dobbiamo riempirlo di tutti quei contenuti che la cultura italiana può offrire – ha commentato il governatore Zingaretti -, richiamando sulle rive del mar Mediterraneo il grande pubblico”.

Poi una sfida per il futuro. “Il Lazio che ci sarà dopo la pandemia sarà migliore del Lazio che c’era prima – ha concluso Zingaretti -. rendiamo questo castello punto di riferimento per la pace nel Mediterraneo”.

25 giugno, 2021