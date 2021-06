In zona bianca ammesse sei persone allo stesso tavolo al chiuso, nessuna restrizione all’aperto

Roma - Manca ancora l'ufficialità, ma sembrerebbe che il governo abbia trovato un compromesso tra l'ala più rigorista dell'esecutivo e le regioni che chiedevano un limite di otto commensali

Condividi la notizia:











Roma – Il governo avrebbe approvato, secondo fonti dell’esecutivo, il tetto massimo di sei persone ammesse allo stesso tavolo al chiuso nei ristoranti delle zone bianche. Non dovrebbe esserci alcuna restrizione, invece, all’aperto.

Palazzo Chigi

Il governo avrebbe dunque accettato questa linea al termine del vertice che si è tenuto oggi con le regioni. Si è arrivati quindi a un compromesso tra l’ala più rigorista del governo, che spingeva per tenere un limite più restrittivo, e quella più “aperturista” che aveva proposto il limite di otto persone al chiuso. A rappresentare la prima lo stesso ministro della salute Roberto Speranza, che nei giorni scorsi aveva proposto un massimo di 4 commensali allo stesso tavolo se non conviventi sia all’aperto che al chiuso.

Contro questa linea si erano però schierati, oltre ai ristoratori, anche altri esponenti del governo e di quel ministero in particolare. Nella mattinata, infatti, lo stesso sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri aveva scritto su Facebook: “Mi auguro che il limite delle quattro persone a tavola al ristorante venga rivisto il prima possibile. Se si rispetta la distanza di sicurezza, si indossa la mascherina negli spazi comuni e non ci si scambiano posate o bicchieri, il problema non si pone. Peraltro, stiamo ormai raggiungendo la soglia di 25 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e di 13 milioni che hanno completato il ciclo vaccinale. Ciò significa che fra poco in Italia una persona su due avrà ricevuto almeno una dose di vaccino: più persone saranno vaccinate e prima si potranno eliminare le restrizioni residue”.

Ora è sembrerebbe essere arrivata la decisione del governo, anche se manca ancora l’ufficialità. Secondo quanto scrive l’Ansa, il ministro Roberto Speranza potrebbe emanare domani l’ordinanza che fissa il tetto massimo delle sei persone al chiuso per le zone bianca. Il limite delle sei persone al chiuso potrebbe comunque cadere a partire dal 21 giugno, quando verrà tolto il coprifuoco.

Condividi la notizia:











3 giugno, 2021