133 vittime in Germania per le alluvioni, 20 in Belgio

Cronaca - Continuano le operazioni di ricerca dei dispersi

Cronaca – Continua ad aggravarsi il bilancio delle violenti piogge e inondazioni che si sono abbattute su Germania, Belgio e Olanda. Tra questi, il paese più in ginocchio è sicuramente la Germania, dove il numero delle vittime è salito a 133.

Maltempo in Germania

A queste, vanno aggiunti i 20 morti del Belgio. In totale, le vittime in Europa per via delle drammatiche alluvioni dei giorni scorsi sono 153. Sono ancora in corso le operazioni di ricerca dei dispersi. Fonti tedesche riportano che al momento è difficile stabilire un numero preciso delle persone che mancano all’appello, visto che le linee telefoniche sono saltate in molte delle zone colpite dal maltempo. Se gran parte dei dispersi sarebbero semplicemente isolati dal blackout, c’è invece seria preoccupazioni per la sorte di alcune residenti del cantone di Bad Neuenahr-Ahrweiler, nella Renania Palatinato. Sembrerebbe che il villaggio di Schuld, con circa 700 abitanti, sarebbe stato completamente distrutto.

“Nessuno può dubitare che questa catastrofe dipenda dal cambiamento climatico – ha commentato il ministro dell’interno tedesco Horst Seehofer al settimanale Spiegel -. “Un’alluvione con così tante vittime e dispersi io non l’ho mai vissuto prima”.

17 luglio, 2021