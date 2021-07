Bologna - Il giudice per le indagini preliminari sul caso della ragazza trovata morta lunedì scorso nei boschi di Monteveglio: “Lucidi e freddi tentativi di nascondere le tracce del delitto e di negare le responsabilità”

Bologna – “Il 16enne indagato per l’omicidio di Chiara Gualzetti è capace di intendere e di volere”.

A dirlo è il giudice per le indagini preliminarisull’omicidio di Chiara Gualzetti, la 15enne trovata morta lunedì scorso nei boschi di Monteveglio, in provincia di Bologna.

“Il ragazzo fermato – ha spiegato il gip – al momento appare capace di intendere e di volere rispetto a un reato il cui concetto illecito è di immediata percezione. E ciò anche nel caso di eventuali problemi psicologici, quali in effetti e precedentemente ai fatti già occasionalmente emersi”.

“Una vita regolare costantemente condotta di ambiente familiare sostanzialmente adeguato, studi positivamente frequentati e lucidi e freddi tentativi di nascondere le tracce del delitto e di negare le responsabilità – ha aggiunto il giudice -. Estrema violenza e determinazione dimostrate durante tutto il corso dell’aggressione, che ha avuto una durata significativa e ha visto il giovane colpire ripetutamente con coltellate al collo,al petto e alla gola la vittima e infine colpirla anche con calci”.

Stando al suo racconto, sarebbe stato lui domenica scorsa a dare appuntamento a Chiara per fare una passeggiata. Ma una volta arrivati nel bosco l’avrebbe colpita con un coltello che aveva portato da casa, aggredendola prima alle spalle, e poi dandole una serie di calci in testa.

Gli ultimi istanti di Chiara in vita sono racchiusi in alcuni secondi ripresi da una telecamera di sicurezza piazzata davanti casa sua. La si vede in compagnia del ragazzo salire verso i campi e i boschi dove alcune ore dopo è stata trovata morta.

1 luglio, 2021