Olimpiadi Tokyo 2020 - Il quartetto azzurro: “Abbiamo scritto una bella pagina della storia dello sport italiano”

Tokyo – 2 medaglie nel nuoto, argento per la staffetta 4×100 e bronzo per Martinenghi nei 100 rana.

Per l’Italia altre due medaglie anche dagli atleti del nuoto. La staffetta maschile 4×100 stile libero ha conquistato l’argento e ha stabilito il nuovo record nazionale. Il quartetto azzurro composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo è stato battuto solo dalla squadra statunitense. Alle loro spalle, sul terzo gradino del podio, il Brasile.

Una medaglia storica. È la seconda volta nella storia che la staffetta italiana va a medaglia. Prima solo i 4×200 con Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Simone Cercato ed Emiliano Brembilla ad Atene 2004.

“È una gioia incredibile – hanno detto i 4 azzurri -. Non ci sono parole, non so descrivere questo momento, abbiamo scritto una bella pagina della storia dello sport italiano”.

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo

Nicolò Martinenghi ha poi regalato all’Italia anche la medaglia di bronzo nei 100 rana. Davanti a lui il britannico Adam Peaty e l’olandese Arno Kamminga. Una medaglia olimpica italiana nella rana mancava all’Italia da Sydney 2000.

“Sono emozioni forti, un giorno lo capirò ma ora sto su un’onda altissima e voglio surfarla fino alla fine – ha spiegato Martinenghi -. Ieri ho fatto fatica ad addormentarmi. Avevo tanti pensieri perché oggi riesco a capire le emozioni che hanno vissuto 21 anni fa Fioravanti e Rummolo. Ringrazio tantissimo anche il mio allenatore perché sapevamo entrambi da dove partivamo e quale era il nostro obiettivo”.

26 luglio, 2021