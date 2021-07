“Caffeina oro festival chiude con una media di 250 ospiti a serata”

Caprarola - Il bilancio finale dell'organizzazione

Condividi la notizia:











Caprarola – Caffeina Oro Festival – Gli Hotel Supramonte

Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – Si chiude Caffeina oro festival 2021, 15esima edizione della tradizionale kermesse estiva che non avrebbe potuto aver luogo senza il fondamentale apporto e supporto del comune di Caprarola, nella persona del sindaco Eugenio Stelliferi, e della Direzione regionale per i musei del Lazio nella persona della direttrice di palazzo Farnese a Caprarola, Marina Cogotti. Numeri importanti per un grande evento culturale che non ha avuto paura di accogliere la sfida della piazza anche in una difficile fase per il paese e il pianeta, ancora alle prese con l’epidemia da Coronavirus.

Aldo Cazzullo, Piero Pelù, Enrico Mentana, Francesco De Gregori, la musica degli Hotel Supramonte e la scienza raccontata da Mario Tozzi hanno convinto il pubblico che si è assiepato nella meravigliosa piazza Farnese di Caprarola: oltre 250 gli ospiti in media per ogni serata per tutte e sei le serate del cartellone; oltre 100mila gli utenti che hanno seguito gli eventi in streaming sulle pagine di Caffeina, comune di Caprarola e Direzione regionale dei musei del Lazio.

Da tutto lo staff di Caffeina un ringraziamento al pubblico, ai volontari, alla città di Caprarola, alla pro loco, alla croce rossa e agli addetti: la voglia di vivere insieme un’esperienza di grande intrattenimento non ha mai fine. Già alla fine dell’estate Caffeina è pronta a lanciare un nuovo ciclo di appuntamenti presso il Teatro Caffeina e a tornare così nella splendida Viterbo.

Ufficio stampa Caffeina

Condividi la notizia:











5 luglio, 2021