“34 su 44 assunti hanno legami con commissari o eletti a vario titolo”

Regione - Assunzioni in consiglio regionale dalla graduatoria del comune di Allumiere - Chiara Colosimo (FdI) tira le somme del lavoro in commissione - Tutte le anomalie riscontrate

Roma – (g.f.) – “34 su 44 assunti hanno qualche legame con commissari o eletti a vario titolo”. Assunzioni in regione dal concorso di Allumiere, Chiara Colosimo (FdI), presidente della commissione trasparenza, tira le somme del lavoro svolto in queste settimane, su una vicenda che sta continuando a far discutere.

Presentata la relazione che dovrà essere votata dopo essere stata eventualmente emendata.

Un documento corposo che ripercorre le riunioni svolte e trae conclusioni. Tra cui la presunta vicinanza a esponenti politici degli assunti.

“34 dei 44 assunti – spiega Colosimo – hanno qualche legame, dall’esame si può facilmente trovare o meno il collegamento”.

Evidenziate, nel lavoro a disposizione dei commissari, quelle che sono ritenute anomalie ed errori a livello amministrativo. A partire dalla prova preselettiva. “Se le domande fossero state più di 50 si sarebbe dovuta attivare”. Il numero di partecipanti, 642 l’ha motivata.

“Ma il punteggio minimo, 21 su 30 – sottolinea Colosimo – avrebbe consentito il passaggio a 20 persone. In realtà sono stati 107, scesi a 104, con tre esonerati”.

Passando alla fase successiva: “Se fossero stati rispettati i principi – continua Colosimo – avrebbero dovuto essere 27 gli ammessi alla prova successiva e invece aumentano a dismisura i candidati. Un concorso completamente diverso da quanto previsto in origine”.

Tra le anomalie segnalate, la presidente ne sottolinea un paio sul punteggio: “Per ogni domanda lasciata in bianco era previsto -0,5, ma il criterio non è stato applicato.

Per l’orale il massimo era 30, ma un successivo verbale abbassa il valore a 25 e i restanti 5 sono per inglese e informatica, due materie per le quali era prevista una valutazione, ma non un punteggio”.

Quindi la graduatoria, che i comuni interessati ad assumere non hanno ricevuto: “Tutti hanno avuto lo specchietto con i nomi da chiamare, scorporati da altre assunzioni. Solo la regione ha ricevuto la graduatoria, trasmessa al consiglio regionale. Risultavano anche tre persone assenti. Poi, ricordo come il sindaco di Bracciano abbia parlato in commissione di due persone collocate in graduatoria sopra ad altre, ma non chiamate”.

Di nuovo tornando alle prove preselettive: “I candidati sono stati suddivisi in sette gruppi – spiega Colosimo – senza criterio, come l’estrazione di una lettera, ad esempio. Al primo turno sono stati inseriti nomi risultati praticamente tutti idonei, per il 70%, mentre negli altri la media è stata del 20%.

La quasi totalità sempre del primo gruppo è stata assunta, 49. Tranne due ragazze che hanno deciso di rinunciare”.

La relazione è stata presentata, dovrà essere discussa, eventualmente emendata e poi votata. Anche se col centrosinistra c’è stata qualche frizione su come procedere nell’ultima fase del lavoro.

“Il lavoro – sostiene la presidente Colosimo – è da mettere a disposizione del presidente del consiglio e degli organi inquirenti, se necessario”.

27 luglio, 2021