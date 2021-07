“46% di morti in più in sette giorni, siamo nella quarta ondata”

Coronavirus - È quanto emerge dai dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe

Condividi la notizia:











Coronavirus – Tampone

Roma – La quarta ondata di Covid-19 ha di fatto colpito l’Italia. È quanto emerge dai dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

Dopo 15 settimane di calo, tornano a salire le vittime: 111 nell’ultima settimana. Il 46% in più rispetto alle 76 della settimana precedente. Incremento settimanale anche dei nuovi casi (+64,8%), di ricoveri con sintomi (+34,9%) e di terapie intensive (+14,5%).

Il monitoraggio, che prende in esame il periodo tra il 21 e il 27 luglio, rivela un incremento settimanale del 64,8% di nuovi casi (31.963 rispetto 19.390), un aumento del 42,9% di persone in isolamento (68.510 rispetto a 47.951), un aumento del 34,9% di ricoveri con sintomi (1.611 rispetto a 1.194) e del 14,5% delle terapie intensive.

In tutte le regioni eccetto il Molise si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi e in 40 Ppovince l’incidenza supera i 50 casi per 100.000 abitanti.

Il virus, inoltre, “circola più di quanto documentato dai nuovi casi identificati”, dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, “a causa dell’insufficiente attività di testing e dalla mancata ripresa del tracciamento dei contatti, reso sempre più difficile dall’aumento dei positivi”.

Condividi la notizia:











29 luglio, 2021