5 incidenti ieri a Viterbo, donna investita in via Bastianini

Viterbo – 5 incidenti ieri sulle strade di Viterbo.

È il pesante bilancio della giornata di ieri martedì 6 luglio nella città di Viterbo.

In tutti gli incidenti è intervenuta la polizia locale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

Nel corso della mattina in via Bastianini, per cause da accertare, una donna è stata investita da un’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale insieme ai sanitari del 118. La donna rimasta ferita è stata poi portata al pronto soccorso di Belcolle.

Altri incidenti, sempre di mattina, a piazza Della Rocca e in strada Teverina.

Per cause in corso d’accertamento, si sono scontrate nel primo caso due auto mentre nel secondo un autoarticolato e una macchina.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche in questo caso la polizia locale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

Nel pomeriggio invece altri due incidenti stradali: per cause in corso d’accertamento si sono verificati un tamponamento sulla Cassia nord, che ha coinvolto tre veicoli, e uno scontro in strada Bagni tra due auto.

Fortunatamente nessuna persona coinvolta ha riportato ferite.

Anche in questi due casi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

7 luglio, 2021