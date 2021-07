Olimpiadi Tokyo 2020 - Si tratta di sportivi delle nazionali di boxe, tuffi e skateboard, non sono stati comunicati i nomi per motivi di privacy

Tokyo – 6 atleti azzurri in isolamento, erano entrati in contatto con un giornalista positivo.

6 sportivi azzurri e 7 dirigenti, 13 persone in tutto, sono attualmente in isolamento dopo essere entrati in contatto con un giornalista risultato positivo a Tokyo. Secondo le disposizioni introdotte dal governo giapponese, gli atleti dovranno osservare l’isolamento fiduciario e effettuare un tampone 6 ore prima della competizione. Non precluderà quindi, in caso di esito negativo del tampone, la loro partecipazione alle gare.

I nomi degli atleti interessati non sono stati comunicati. Si sa solamente che si tratta di sportivi delle nazionali di boxe, tuffi e skateboard.

“A seguito dell’accertata positività al Covid-19 di un giornalista italiano, riscontrata lo scorso 18 luglio – si legge in una nota del Coni -, questa mattina il governo giapponese, attraverso il Comitato organizzatore dei giochi olimpici, ha informato il Coni di aver dichiarato ‘close contacts’ 13 persone, 6 atleti e 7 officials. Gli atleti sono alcuni rappresentanti delle delegazioni del pugilato, dei tuffi e dello skateboard. Tale posizione di ‘close contacts’ non impatta sulla partecipazione degli atleti italiani ai Giochi in quanto la normativa prevede che possano continuare ad allenarsi e a gareggiare effettuando un tampone molecolare sei ore prima delle competizioni”.

”Il Coni – prosegue ancora la nota – si sta adoperando ai massimi livelli per garantire alle atlete e agli atleti, sfortunatamente coinvolti in questo disagio non causato dai loro comportamenti, le migliori condizioni, anche psicologiche, per superare rapidamente e senza aggravi questo particolare momento di difficoltà. Per motivi di privacy il Coni non comunicherà i nomi delle atlete e degli atleti coinvolti”.

24 luglio, 2021