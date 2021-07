Viterbese, preso Matteo Fracassini

Sport - Calcio - Serie C - Il difensore classe 2000 è reduce da una stagione al Matelica

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La società Us Viterbese 1908 è lieta di annunciare che Matteo Fracassini entra a far parte della rosa gialloblù firmando un contratto di due anni.

Matteo Fracassini, difensore nato il 19 dicembre 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Perugia prima di passare per una stagione nel Villabiagio in Serie D. Nella stagione sportiva 2018-2019 ha indossato la maglia dello Jesina (serie D) collezionando 32 presenze e una rete. Nel campionato successivo ha indossato le casacche di Sporting Club Trestina e Follonica Gavorrano per un totale di 18 presenze in Serie D.

Nell’ultimo campionato, infine, si è distinto nel girone B di serie C con la maglia del Matelica, dove ha messo a referto 26 presenze tra campionato e playoff.

A Matteo un grande in bocca al lupo da tutta la società gialloblù per questa nuova avventura.

Us Viterbese 1908

7 luglio, 2021