Piansano

Piansano – Riceviamo e pubblichiamo – I Cugini di campagna in concerto a Piansano, nell’ambito del programma di eventi estivi promossi dall’amministrazione comunale per favorire la ripartenza e la socializzazione. L’appuntamento è per martedì 20 luglio negli impianti sportivi alle 21,30. Per l’occasione la pro loco di Piansano e il comitato Classe 1971 allestiranno stand gastronomici. La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19.

Storico gruppo musicale pop italiano, fondato a Roma nel 1970, i Cugini di campagna, composti oggi da Ivano e Silvano Michetti, Nick Luciani e Tiziano Leonardi, proporranno il loro repertorio di successi, a partire dal brano più conosciuto, “Anima mia”, che fu solo il punto di partenza di una carriera che dura ormai da oltre cinquant’anni e che praticamente non ha più conosciuto soste (l’ultimo album è del 2017).

Gli appuntamenti dell’estate piansanese proseguiranno poi il 31 luglio con la Camminata di Sant’Anna (ore 17.30), con ritrovo e partenza sempre da Ppazza Lucia Burlini e apericena al termine. Il primo agosto torna il cinema sotto le stelle con la proiezione del film “Odio l’estate” con Aldo, Giovanni e Giacomo (alle 21,30). A seguire di nuovo musica protagonista il 4 agosto in piazza Indipendenza con il concerto dei Costa Volpara (alle 21.30), una delle band più longeve e apprezzate della Tuscia. Quindi, lunedì 9 agosto omaggio agli Abba con la band Abba Celebration in piazza Burlini (alle 22) e, nello stesso luogo e alla stessa ora, conclusione il 28 agosto con la musica anni ’60 degli Euphoria.

Comune di Piansano

19 luglio, 2021