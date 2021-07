Coronavirus - Sono 58 i connazionali a bordo, oltre a una trentina di tedeschi

Malta – È partito il primo volo per rimpatriare studenti messi in quarantena e negativi al Coronavirus, dall’aeroporto di Malta. A organizzarlo, le autorità locali.

Si tratta di 58 italiani a bordo e una trentina di tedeschi.

Questo primo viaggio fa scalo a Roma per poi spostarsi a Francoforte, mentre ne sono in programma altri nei prossimi giorni, per rimpatriare stavolta spagnoli e francesi.

19 luglio, 2021