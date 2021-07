“Don Angelo continuerà ad amarci e proteggerci dal cielo”

Viterbo - Il vescovo Lino Fumagalli ha celebrato oggi i funerali del sacerdote della Quercia - In chiesa anche il sindaco Arena - FOTO

Viterbo – “Don Angelo continuerà a proteggerci dal cielo. A proteggere questa comunità che ha amato e questa città che ha servito”. Il saluto del vescovo Lino Fumagalli che oggi pomeriggio ha celebrato i funerali di don Angelo Massi nella basilica della Quercia, Viterbo, di cui don Angelo è stato parroco.

“Abbiamo chiesto alla Madonna di accompagnarlo – ha detto il vescovo Fumagalli nel corso dell’omelia – e per la comunione dei Santi il nostro rapporto con lui non termina, ma si accentua. E lui dal cielo continuerà a proteggere questa comunità che ha amato, questa citta’ che ha servito, così come ha fatto con tutte le persone che ha incontrato”.

In chiesa ci sono i sacerdoti della diocesi di Viterbo, i familiari del sacerdote, il sindaco Giovanni Arena, i cavalieri del Sovrano militare ordine di Malta, l’associazione nazionale Carabinieri, che ha letto la preghiera dell’Arma a fine messa, l’ex sindaco di Viterbo Giancarlo Gabbianelli e tante persone che negli anni hanno conosciuto don Angelo.

“Questo è il senso della vita – ha aggiunto Fumagalli -. Un pellegrinaggio quasi mai lineare, impervio e tortuoso. Ma l’obiettivo è arrivare all’incontro con Dio occupando il posto preparato per noi. Questa è l’ultima omelia di don Angelo. Per occupare quel posto accanto a Dio”.

“Bene, pazienza, fortezza nel superare le difficoltà e speranza che il signore ci aiuterà ad occupare quel posto. Credere nell’eternità – ha sottolineato poi il vescovo – significa operare meglio nel presente e credere in un futuro migliore. Non ci chiediamo perché il Signore ci ha tolto don Angelo. Ma grazie per avercelo donato. Grazie don Angelo, riposa in pace. ”.

Don Angelo aveva 91 anni. Prima di arrivare a Viterbo, don Angelo Massi è stato tanti anni cappellano militare dei carabinieri. Appassionato di letteratura e di storia, don Angelo Massi ha scritto il libro “Il compagno Petroselli, dal seminario al Campidoglio”, opera dedicata al viterbese Luigi Petroselli, politico, giornalista e sindaco di Roma tra il 1979 e il 1981.

Tra le sue pubblicazioni anche “I ragazzi del Pilastro di tanti anni fa’”, con immagini reali in bianco e nero a partire dal 1953 e diverse statistiche sulla squadra di calcio “Virtus Pilastro”. Il testo si apriva proprio con i versi del concittadino viterbese Luigi Petroselli, compagno di scuola in seminario dello stesso don Angelo.

“Don Angelo – ha concluso Fumagalli – stava studiando le figure dei sacerdoti nel viterbese. Voleva presentare queste persone come maestri e luce del tempo presente. Non c’è riuscito, adesso incontrerà tutti quei sacerdoti di cui voleva scrivere, in cielo. E spero che qualche altro sacerdote voglia portare avanti la sua opera”.

19 luglio, 2021