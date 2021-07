Elezioni comunali - La Lega riflette sulla sua discesa in campo mentre a Montefiascone è pronta a puntare sull'ex Andrea Danti

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Umberto Fusco candidato sindaco a Vitorchiano? Qualcosa in più di una suggestione.

Le elezioni amministrative si avvicinano. Ancora non c’è una data, dovrebbero tenersi tra metà settembre e metà ottobre, ma se la situazione Covid dovesse continuare a peggiorare, con tutta probabilità l’appuntamento con le urne sarà più vicino. Più settembre che non ottobre.

Nei venti comuni della Tuscia chiamati al rinnovo si discute. In diversi il centrodestra è ancora diviso e Vitorchiano, seppure da quelle parti le frizioni siano minori, non fa eccezione.

Umberto Fusco

Così, domenica, quando la Lega raccoglieva ai gazebo le firme per i referendum sulla giustizia, più di una persona ha sollecitato il senatore viterbese a scendere in campo in prima persona, candidandosi alla guida del centro alle porte di Viterbo.

Una decisione sarà presa a quanto pare in settimana. Fusco, è parlamentare e vice coordinatore regionale, ma soprattutto uomo di partito. Quindi, se dovesse essere il partito chiederglielo, la risposta sarebbe scontata.

La partita è aperta. Da quelle parti, in una mattina sono state raccolte una settantina di firme per i quesiti referendari. Non si sa, invece, quanti a Vitorchiano abbiano sollecitato il senatore a mettersi in gioco, ma pare che il numero sia significativo.

Intanto, sempre sul fronte Lega, a Montefiascone, altro comune che andrà al voto e in cui la confusione sulla scelta dei candidati regna sovrana tanto da una parte quanto dall’altra, la Lega è pronta a schierare alla carica di primo cittadino, Andrea Danti.

Andrea Danti

Avvocato, ex assessore provinciale, ha già ricoperto il ruolo di sindaco, chiudendo l’esperienza prima del tempo. I leghisti sono pronti a spendersi sul suo nome. Agli alleati piacendo, o magari anche in solitaria.

Giuseppe Ferlicca

20 luglio, 2021