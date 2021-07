Sport - Calcio - Esperienza in serie D per il giovane calciatore

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Us Viterbese 1908 comunica di aver ceduto a titolo di prestito al Lanusei calcio il calciatore Gabriele Macrì. A Gabriele va un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura sportiva.

Us Viterbese 1908

21 luglio, 2021