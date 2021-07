Viterbo – Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Viterbo – Incendio in un capannone agricolo, a fuoco cento rotoballe di fieno.

Carabinieri e vigili del fuoco

Intorno alle 2, per cause in corso d’accertamento, è scoppiato un incendio a Grotte Santo Stefano in strada Vitorchiano che ha interessato un capannone agricolo.

Ad andare a fuoco circa cento rotoballe di fieno.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con la prima partenza di Viterbo e con l’autobotte.

Sul posto anche i carabinieri.

I pompieri hanno tenuto sotto controllo le fiamme, impedendo che si propagassero nelle campagne vicine, e hanno poi spento l’incendio.

25 luglio, 2021