Scuola – Una classe

Roma – “8 studenti su 10 sono favorevoli all’obbligo del vaccino per i docenti”.

Lo rivela, secondo quanto riportato dall’Ansa, un sondaggio di ScuolaZoo condotto su 46 mila alunni di età compresa tra i 14 e i 19 anni.

Il 78% degli alunni delle scuole superiori sarebbe favorevole allì’obbligo vaccinale per gli insegnanti. Il 68% di loro sarebbe favorevole a estendere l’obbligo anche agli studenti stessi. Il 30% dichiara di avere un professore esplicitamente no-vax.

“Abbiamo il diritto di imparare e studiare in sicurezza – ha detto Martina, studentessa 17 enne -. Chi non si vaccina mette in pericolo anche gli altri”.

“Con l’obbligo vaccinale non saremmo più un paese libero”, ha invece spiegato Lorenzo, 18 anni.

“I prof dovrebbero farlo perché sono un esempio e devono insegnare che vaccinarsi è giusto”, ha aggiunto Salvatore, 14 anni.

27 luglio, 2021