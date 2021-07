90enne muore infettata contemporaneamente da 2 varianti

Salute - Un'anziana belga non vaccinata è risultata positiva alla forma alpha e beta del Covid – Si tratta di uno dei primi casi accertati di duplice contagio

Vaccino anti Coronavirus

Aalst – 90enne muore contagiata contemporaneamente da 2 varianti.

Una 90enne, residente nella città di Aalst, in Belgio, è deceduta dopo essere stata infettata da due diverse varianti del Covid. La donna non era vaccinata e non è chiaro come sia stata contagiata. È risultata contagiata contemporaneamente dalla variante Alfa (britannica) e da quella Beta (sudafricana).

“Questo è uno dei primi casi documentati di co-infezione con due varianti del SARS-CoV-2 che destano preoccupazione – ha spiegato l’autrice principale del lavoro Anne Vankeerberghen -. Comunque il verificarsi di questi casi a livello mondiale è un evento probabilmente sottostimato a causa del limitato ricorso a test per identificare le varianti e a causa della mancanza di un modo semplice di identificare le co-infezioni con il sequenziamento dell’intero genoma”.

Lo studio clinico sarà presentato al congresso europeo della Clinical microbiology and infectious diseases.

11 luglio, 2021