99enne investito da un’auto, soccorso con l’eliambulanza

Gradoli - Intervento di 118 e carabinieri

Gradoli – Anziano di 99 anni investito da un’auto e soccorso con l’eliambulanza.

Incidente, intorno alle 13, a Gradoli. Per cause ancora d’accertare, un anziano di 99 anni è stato investito da un’auto. Sia il ferito che chi era alla guida della macchina vivono nel piccolo comune della Tuscia.

Il 99enne è stato subito soccorso dai sanitari del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso. Da un primo accertamento, avrebbe riportato delle fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Però, vista anche l’età, è stato trasportato all’ospedale di Belcolle per le cure del caso.

Sul posto pure i carabinieri per i rilievi, la ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità. Sono in corso approfondimenti.

28 luglio, 2021