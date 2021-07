Viterbo - In azione i pompieri

Condividi la notizia:











Viterbo – Vigili del fuoco

Viterbo – A fuoco motorino e auto in via della Mazzetta.

Vigili del fuoco in azione a Viterbo.

Per cause da accertare, questo pomeriggio, un motorino รจ andato in fiamme a via della Mazzetta, coinvolgendo anche la macchina che si trovava vicino.

Un breve, i pompieri hanno spento l’incendio.

Interventi anche in altre zone della Tuscia per delle sterpaglie bruciate.

Condividi la notizia:











12 luglio, 2021