A Sutri più di 60 appuntamenti in due mesi tra musica, teatro e letteratura

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Sutri torna alla vita. Dopo l’inaugurazione della nuova mostra del museo di palazzo Doebbing, “Luci e ombre a Sutri. Da Mattia Preti a Depero”, visitabile sino al 10 gennaio 2022, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 (per info museopalazzodoebbing.it), si apre un’importante stagione culturale estiva per l’antichissima città.

Oltre sessanta appuntamenti, in due mesi, tra musica, teatro, letteratura e poesia. “La Bella estate sutrina”, al via il 4 luglio con la presentazione del libro “La zattera astronomica” di Giulia Bignami, presso i giardini del museo di palazzo Doebbing, alle 21, si fonderà con altre due prestigiose rassegne: Teatri di Pietra, che dall’8 luglio porterà il grande teatro nell’anfiteatro dell’antichissima città, e Dialoghi a Sutri, che ricalca il titolo e il senso della terza esposizione del museo di palazzo Doebbing, in cui oltre 11mila persone hanno potuto ammirare opere di maestri senza tempo, come Ligabue, Guttuso, Bacon, Pirandello, Rousseau, Tiziano, tra gli altri, che prevede la presentazioni dei libri di alcuni tra i più importanti e apprezzati scrittori del panorama nazionale.

La Bella estate sutrina è organizzata dal comune di Sutri, grazie al supporto di partner di assoluto rilievo come La Nave di Teseo, Baldini + Castoldi, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Lazio, Beethoven Festival Sutri e Francigena Live Festival.

Il programma dettagliato della manifestazione è disponibile sulla pagina facebook “Comune di Sutri Informa”.

1 luglio, 2021