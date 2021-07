Abrignani: “Entro fine agosto 30mila casi al giorno, come in Inghilterra”

Coronavirus - Per l'immunologo dell'università di Milano e membro del Cts "le vaccinazioni sono l'unica certezza che abbiamo"

Roma – I contagi cresceranno e a fine agosto potrebbero essere oltre 30mila al giorno. A sottolinearlo è Sergio Abrignani, immunologo dell’università di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico.

Abrignani è chiaro. A causa della variante Delta, i casi di Coronavirus continueranno a crescere, e a fine agosto potrebbero superare quota 30mila al giorno, tanti quanti se ne registrano oggi in Gran Bretagna.

Ed è in un un’intervista a Repubblica che spiega come l’Italia dovrebbe “osservare come vanno le cose a Londra e decidere che interventi fare qui da noi”. Soprattutto, aggiunge, “vediamo l’impatto dei casi gravi che, per adesso, non sembrano tanti. Il Covid potrebbe diventare come un’influenza”.

“Le vaccinazioni sono l’unica certezza che abbiamo. Una dose protegge comunque dalla malattia grave. Sappiamo poi dagli studi di Israele che di fronte alla variante Delta due dosi di Pfizer proteggono meno dalla malattia lieve o asintomatica, visto che la copertura scende dal 94 al 64%, ma sono comunque efficaci contro le forme più pesanti, visto che le due percentuali sono rispettivamente 95 e 93%”, ricorda Abrignani che sulla terza dose dice: “Non sappiamo ancora quanto dura la memoria immunitaria di chi è vaccinato. Dobbiamo aspettare e capire”.

