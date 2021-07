Arrestato in Indonesia il broker accusato di aver truffato Conte e Lippi

Giacarta - Questa volta l'inchiesta della procura di Milano riguarda presunto riciclaggio internazionale

Giacarta – Già accusato di aver truffato per circa 30 milioni di euro l’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte e l’ex ct della nazionale Marcello Lippi, Massimo Bochicchio è finito di nuovo in manette.

Come riferisce Repubblica, il presunto consulente finanziario è stato arrestato ieri in Indonesia, a Giacarta, in un’inchiesta della sezione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza di Milano e dei pm Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, che riguarda l’accusa di riciclaggio internazionale.

L’ordinanza per riciclaggio internazionale, firmata dal gip Chiara Valori, era pendente da mesi e Bochicchio era fuori dall’Italia dal luglio 2020. Nei mesi scorsi a suo carico era stato eseguito il sequestro di un immobile di pregio a Cortina, opere d’arte e conti correnti per un valore totale di 10,9 milioni di euro.

