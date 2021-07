Carabinieri - Denunciati due trentenni per un episodio avvenuto il 12 luglio

Rieti – Aggrediscono un uomo e lo picchiano.

“La sera del 12 luglio – si legge in una nota -, nel centro storico di Rieti si era verificata un’aggressione ai danni di un uomo. L’episodio era nato per futili motivi, forse per alcune frasi “colorite e fuori luogo” proferite all’interno di un esercizio pubblico.

Sta di fatto che due uomini, a sentire le prime testimonianze di altri avventori, avevano aggredito un uomo malmenandolo e ferendolo seriamente prima di darsi alla fuga, tant’è che il malcapitato è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del De Lellis, dove gli sono stati prognosticati 25 giorni di cure, salvo complicazioni”.

I carabinieri della stazione di Rieti, subito allertati, sono prima andati sul posto per raccogliere testimonianze sull’accaduto e poi all’ospedale per le dichiarazioni del malcapitato.

“Dalla descrizione fatta dall’aggredito – continua la nota – e dalle testimonianze raccolte da altre persone presenti, i carabinieri nel giro di 15 giorni, sono risusciti ad identificarli: P.A. e B.M., trentenni residenti nel capoluogo reatino. I due, segnalati alla procura della Repubblica di Rieti, dovranno rispondere di lesioni personali aggravate”.

27 luglio, 2021