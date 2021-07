Ai Maneskin la Lupa capitolina, poi l’annuncio: “Il 9 luglio concerto al Circo Massimo”

Spettacolo - Alla band romana consegnata la massima onorificenza della città dalla sindaca Virginia Raggi

Consegnata la Lupa capitolina ai Maneskin

Roma – Dopo la vittoria al festival di Sanremo e il trionfo all’Eurovision di Rotterdam, per i Maneskin continuano ad arrivare riconoscimenti. Questa mattina hanno ricevuto dalle mani della sindaca Virginia Raggi, la Lupa capitolina, massima onorificenza della città di Roma. A Damiano, Victoria, Ethan e Thomas è stata anche consegnata anche la medaglia di Roma Capitale, coniata ogni anno il 21 aprile, che raffigura la Dea Roma.

La band romana è arrivata a palazzo Senatorio intorno alle 10, passando da via San Pietro in Carcere e si è poi affacciata con la prima cittadina di Roma al balcone del suo studio. E proprio questa è stata l’occasione per compiere l’annuncio che molti dei fan stavano aspettando: “Il 9 luglio del prossimo anno saremo in concerto al Circo Massimo” hanno detto, commossi, i Maneskin.

“Abbiamo una bella sorpresa, anche per festeggiare questa onorificenza – ha detto in Aula Giulio Cesare, la bassista Victoria, al fianco della sindaca Raggi dalle cui mani aveva ricevuto il premio -. Il prossimo anno suoneremo al Circo Massimo”. “Il 9 luglio” ha aggiunto Damiano.

27 luglio, 2021