Al comune di Vetralla i fondi pubblici per la digitalizzazione

Politica - Il contributo servirà a diffondere le piattaforme Spid, pagoPa e l’app Io

Condividi la notizia:











Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa favorevolmente la verifica dei requisiti in possesso del comune di Vetralla per l’ottenimento dei fondi per promuovere l’innovazione digitale.

Il contributo messo a disposizione, dedicato ai comuni fino a 40mila abitanti, aiuterà il diffondersi degli strumenti digitali, quali le piattaforme Spid, pagoPa e l’app Io, sempre più indispensabili oggigiorno. Proprio sull’app Io, il comune di Vetralla è uno tra i primi enti della sua tipologia a essere stati inseriti.

Un altro piccolo passo verso un futuro più radioso, digitale e funzionale per la città di Vetralla e tutti suoi abitanti.

Comune di Vetralla

Condividi la notizia:











27 luglio, 2021