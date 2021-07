Al porto di Civitavecchia è arrivata la portacontainer MSC Madhu B

Economia - È il secondo "gigante del mare" che attracca sulla banchina in poche settimane - Il presidente dell’AdSP Musolino: "Il mercato comincia ad accorgersi dei vantaggi e delle potenzialità del nostro scalo"

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – È arrivata nella mattinata di ieri alla banchina 25 nord del porto di Civitavecchia la portacontainer MSC Madhu B. A distanza di poche settimane, il principale scalo marittimo dei porti di Roma e del Lazio ospita un altro gigante del mare di ultima generazione.

Come la sorella MSC Siya B, anche la MSC Madhu B, vanta una lunghezza di 330 metri e una capacità di circa 12.000 TEUs ed è stata varata nel 2017. La nave, entrata in porto grazie all’ausilio di tre potenti rimorchiatori e due piloti, come previsto dall’ordinanza della Capitaneria di Porto emanata il 5 luglio scorso, ha iniziato le operazioni portuali nel primo pomeriggio di ieri e lascerà il porto intorno alle 19 di oggi dopo aver imbarcato circa 900 contenitori.

“Finalmente – afferma il presidente dell’AdSP Pino Musolino – si concretizza quello che ho cominciato a dire fin dal mio insediamento: il mercato comincia a vedere e ad apprezzare i vantaggi rappresentati dai fondali profondi, la grande accessibilità nautica e la posizione baricentrica del nostro scalo. Due rondini non fanno primavera, però annunciano il suo probabile arrivo! Con umiltà continueremo a lavorare per portare sempre più navi di queste dimensioni e i loro carichi”.

17 luglio, 2021