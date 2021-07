Al Tuscia film fest arriva “Non odiare”

Viterbo - Il regista Mauro Mancini presenta il suo film d’esordio stasera, lunedì 19 luglio, in piazza San Lorenzo

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La seconda settimana del Tuscia film fest parte lunedì 19 luglio (alle 21,15 in piazza San Lorenzo, Viterbo) con “Non odiare”, esordio alla regia di Mauro Mancini che sarà a Viterbo per presentare il film e incontrare il pubblico.

Interpretato nel ruolo del protagonista da Alessandro Gassmann (premio Francesco Pasinetti per la miglior interpretazione maschile alla Settimana della critica della mostra del Cinema di Venezia 2020), “Non odiare” narra la vicenda di Simone Segre, affermato chirurgo di origine ebraica in una città del nord est italiano.

Una vita tranquilla, un appartamento elegante e nessun legame con il passato. Un giorno si trova a soccorrere un uomo vittima di un pirata della strada, ma quando scopre sul suo petto un tatuaggio nazista, lo abbandona al suo destino. Preso dai sensi di colpa͕ rintraccia la famiglia dell’uomo: Marica la figlia maggiore, Marcello adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale, il piccolo Paolo.

Una storia di intolleranze e pregiudizi, in una Trieste livida e rarefatta ben fotografata da Mike Stern Sterzynski; nel cast anche Sara Serraiocco e l’esordiente Luka Zunic.

Il film si basa liberamente su un fatto di cronaca avvenuto a Paderborn in Germania dove un medico ebreo si rifiutò di effettuare un’operazione chirurgica su un paziente per via del tatuaggio nazista che aveva sul braccio.

Classe 1978, Mauro Mancini dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, scrive e dirige il cortometraggio Il nostro segreto, premiato in vari festival internazionali. La sua attività prosegue con corti, spot, clip musicali, pubblicità, che gli consentono di acquisire una notevole padronanza tecnica, confermata dal suo esordio “Non odiare”.

Il Tuscia film fest proseguirà martedì 20 luglio con Gianluca Iodice e Il cattivo poeta mentre Giorgio Montanini, tra i protagonisti del film, sarà presente alla proiezione de I predatori di Pietro Castellitto mercoledì 21 luglio.

La 18esima edizione della rassegna sarà in piazza San Lorenzo fino al 23 luglio e si sposterà poi, per quattro sabato consecutivi, a palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino per Enocinema, un ciclo d’incontri che avranno come protagonisti il grande schermo e le cantine della Tuscia.

Le prevendite dei biglietti delle serate del Tuscia film fest sono disponibili online sul sito dell’evento, presso la prevendita fisica del museo Colle del Duomo di Viterbo e possono essere altresì acquistati nella biglietteria dell’arena che sarà aperta ogni sera dalle 19.45.

Le serate di Enocinema a palazzo Doria Pamphilj saranno, invece, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti con possibilità di prenotazione.

Tuscia film fest

Condividi la notizia:











19 luglio, 2021