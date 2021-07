Al via da domenica in Israele la terza dose del vaccino per gli over 60

Tel Aviv - Per riceverla occorre che siano passati almeno cinque mesi dalla seconda somministrazione

Tel Aviv – Al via da domenica in Israele la terza dose del vaccino Pfizer contro il Covid per gli over 60. Per riceverla, però, bisogna che siano passati almeno cinque mesi dalla seconda somministrazione.

Lo ha annunciato oggi i l ministero della sanità nel corso di una riunione con i responsabili degli operatori sanitari israeliani. Israele diventa così il primo paese al mondo a inoculare la terza dose, che al momento è consigliata ma non è obbligatoria.

La decisione del ministero della sanità israeliano è arrivata dopo il parere positivo di un team di esperti che ha notato un calo nell’efficacia del siero fra coloro che hanno hanno completato il ciclo vaccinale sei mesi fa.

