Al via da oggi il green pass per viaggiare liberamente in Europa

Coronavirus - Lo si ottiene con l’avvenuta vaccinazione, dopo la guarigione dal Covid o risultando negativi al tampone

Roma – Al via da oggi il green pass europeo.

Coronavirus – Green pass

La certificazione verde che attesta la guarigione al Covid, l’avvenuta vaccinazione o l’esito negativo del tampone, permetterà di viaggiare liberamente per l’Europa senza restrizioni.

Rispetto all’idea iniziale di usarlo soltanto per i viaggi, ora Bruxelles incita gli stati membri ad accordarsi per adoperare il documento per garantire in sicurezza l’ingresso a concerti, festival, teatri e ristoranti.

Il green pass, sia in formato cartaceo che digitale, contiene un codice QR con una firma digitale per impedirne la falsificazione. Al momento del controllo del certificato, si procede alla scansione del codice QR e alla verifica della firma. Ogni organismo autorizzato a rilasciare i certificati (ad esempio un ospedale, un centro di test o un’autorità sanitaria) ha la propria chiave di firma digitale. Tutte le chiavi di firma sono conservate in una banca dati protetta in ciascun paese. La commissione europea ha creato un gateway per garantire che tutte le firme dei certificati possano essere verificate in tutta l’Ue.

Per visualizzare, scaricare e stampare il certificato, si può accedere al sito del governo e utilizzare la tessera sanitaria o lo spid. Oppure si può utilizzare le applicazioni AppImmuni o AppIo. : apre una nuova finestraChi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria certificazione verde Covid-19.

1 luglio, 2021