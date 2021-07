Al via a Roma il G20 della cultura, la cerimonia di inaugurazione al Colosseo

Roma - I lavori inizieranno domani a palazzo Barberini - A presenziarli, il ministro Dario Franceschini

Roma – È iniziata al Colosseo, a Roma, la cerimonia d’apertura del G20 della Cultura. A presenziare la riunione e accogliere i ministri delle 20 economie più grandi del mondo sono stati il ministro della cultura Dario Franceschini e il premier Mario Draghi.

Roma – La cerimonia di inaugurazione al Colosseo del G20 sulla Cultura

Si tratta della prima ministeriale della cultura nella storia del G20. “Ci troviamo in un momento cruciale – ha affermato il ministro Franceschini nel discordo di apertura della cerimonia -. La pandemia ha reso ancora più chiaro quanto siamo interdipendenti, quanto sia necessario che i vari paesi lavorino insieme perché problemi globali esigono risposte globale. Allo stesso tempo la pandemia ci ha fatto anche capire quanto la cultura sia la linfa delle nostre vite. Le piazze vuote, i musei chiusi come i cinema, teatri e le ‘biblioteche hanno reso le nostre città tristi. Per questo sappiamo che sarà la cultura il motore della ripartenza”.

“L’Italia crede fermamente nella diplomazia culturale quale ponte tra popoli e nazioni – ha continuato Franceschini -. Non solo tra paesi più vicini e allineati, ma anche tra paesi più distanti che, anche nei momenti di maggiore difficoltà, devono creare e tenere aperto uno spazio di dialogo. È nostra convinzione che quello spazio lo possano trovare nella cultura”.

Questa sera le varie delegazioni assisteranno al Quirinale a un concerto dell’orchestra Luigi Cherubini diretta dal maestro Riccardo Muti. Poi i lavori entreranno poi nel vivo nella giornata di domani. A ospitarli, la splendida cornice di palazzo Barberini con le opere di Caravaggio e Raffaello.

Sono cinque le aree tematiche che verranno affrontate. Innanzitutto la protezione del patrimonio culturale contro i rischi, compresi i disastri naturali, il degrado ambientale e il cambiamento climatico, la distruzione deliberata, il saccheggio e il traffico illecito di beni culturali. Poi la promozione della trasformazione digitale e tecnologica nei settori culturali e creativi. La costruzione attraverso la formazione per affrontare la complessità del mondo contemporaneo e le sfide proprie del settore culturale e, infine, la lotta al cambiamento climatico attraverso la cultura.

29 luglio, 2021