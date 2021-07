Viterbo - Ieri i funerali dell'avvocato che è stato segretario della camera di commercio e presidente della fondazione Carivit

Condividi la notizia:











Viterbo – “Chi sono i giusti? Nel nostro piccolo, ognuno di noi. Aldo Perugi è stato uomo di fede e di grande generosità”. Ieri mattina, basilica di Santa Rosa, Viterbo, i funerali di Aldo Perugi, avvocato, segretario della camera di commercio e poi presidente della Fondazione Carivit e dell’istituto bancario prima che entrasse nell’orbita Intesa. A celebrarli, padre Oliver e padre Giuseppe.

Viterbo – I funerali di Aldo Perugi – Padre Giuseppe e padre Oliver

“Aldo Perugi – hanno ricordato i sacerdoti – era un amico degli agostiniani e agostiniano lui stesso. Una persona che si è spesa per gli altri. E amare la vita significa innanzitutto questo. Spendersi per gli altri”.

La basilica di Santa Rosa è anche un luogo sacro all’Azione cattolica che proprio qui venne fondata da Mario Fani. Su uno degli altari, lo stemma dell’associazione.

Aldo Perugi

Persona conosciuta e apprezzata, Aldo Perugi è stato salutato ieri da tanti che rappresentano con il loro lavoro il tessuto economico e sociale viterbese. Con loro anche il consigliere comunale Giulio Marini e gli ex amministratori, assessore e sindaco, Antonio Delli Iaconi e Leonardo Michelini.

Viterbo – I funerali di Aldo Perugi

Perugi aveva sposato il recupero delle ex scuderie a Sallupara, per farne un centro culturale rivolto ai giovani. Con la Carivit, al centro, a Viterbo, di tantissime iniziative che promuove e finanzia, che aveva stanziato anche un milione di euro. Per il recupero di un pezzo di città fondamentale per la riqualificazione dei quartieri là attorno.

“Una persona di grandissimo spessore culturale e umano – ha scritto il sindaco di Viterbo Giovanni Arena in un comunicato – estremamente disponibile, che tanto ha dato alla città. Da sempre, sia a livello personale, sia in rappresentanza delle prestigiose realtà che ha presieduto e guidato”.

“Un autorevole protagonista della vita economica, sociale e culturale della città”. Hanno detto infine Angelo Pieri e Luigia Melaragni di Cna.

Daniele Camilli

Multimedia: Fotocronaca: I funerali di Aldo Perugi – Video

Articoli: È morto Aldo Perugi – Arena: “Una persona di grandissimo spessore culturale e umano che tanto ha dato alla città” – Cna: “Autorevole protagonista della vita economica, sociale e culturale”

Condividi la notizia:











7 luglio, 2021