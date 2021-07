Alla scoperta di Team young

Caprarola - Open day nei giorni 23 e 24 luglio - Lezione gratuita per i partecipanti con lo scopo di far conoscere l'associazione culturale

Caprarola – (f.f.) – Team young, associazione culturale apre al pubblico per far conoscere le iniziative e i progetti che inizieranno a settembre. Attività per le fasce di età dai 15 ai 35 anni. Una serie di corsi a cui poter partecipare e imparare.

Il 23 luglio dalle ore 16,00 alle 18,00 e il 24 luglio dalle ore 10,00 alle 13,00 si svolgeranno gli open day dell’associazione culturale Team Young nel palazzo della Cultura a Caprarola. Un’iniziativa sostenuta dalla regione Lazio e dal comune.

Team Young nasce per favorire e sostenere lo sviluppo delle comunità giovanili dai 15 ai 35 anni. L’obiettivo è di valorizzare la vita associativa, di animare il territorio e di elaborare idee innovative.

All’interno dell’associazione, ci sono attività socio-culturali, sportive, formative, didattiche artistiche e ambientali. È possibile frequentare corsi di lingua, cucina e pittura.

Il comune di Caprarola sostiene Team Young per valorizzare le risorse e le potenzialità della comunità, mostrando le capacità e la creatività delle nuove generazioni.

Durante gli orari indicati, gli interessati potranno partecipare a diverse lezioni gratuitamente. Se saranno soddisfatti a settembre potranno iscriversi a Team young e usufruire i benefici offerti dall’associazione.

19 luglio, 2021