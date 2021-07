Roma - Il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo: “L'obiettivo dell'80% per settembre è a un passo”

Roma – “Siamo all’ultimo miglio, vicini al traguardo del 60% dei vaccinati”. A dirlo è il commissario all’emergenza Francesco Figliuolo a Susa, ricevendo un premio.

“Entro luglio arriveremo al 60% della popolazione vaccinabile vaccinata – ha detto il commissario Figliuolo -. L’obiettivo dell’80% per settembre è a un passo. Le dosi stanno arrivando in modo regolare”.

“Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata. Avevo detto che a fine luglio saremo stati al 60% e ci arriveremo sicuramente – ha proseguitoFigliuolo -. È chiaro che tutto è subordinato all’arrivo dei vaccini, che arrivano in maniera regolare in questo periodo, e al grande lavoro che si sta facendo con le regioni, le province, la difesa, la protezione civile e il mondo delle associazioni. C’è ancora un pezzo di strada da fare siamo all’ultimo miglio”.

“La maggior parte dei casi segnalati in Italia – ha detto – sono stati identificati negli ultimi 14 giorni in soggetti non vaccinati e si stima un forte effetto di riduzione del rischio di infezione di Sars-CoV-2 nelle persone completamente vaccinate rispetto ai non vaccinati (88% per la diagnosi, 95% per l’ospedalizzazione, 97% per i ricoveri in terapia intensiva e 96% per i decessi)”.

Sul tema anche il ministro della Salute Roberto Speranza. “Abbiamo superato 65 milioni di dosi somministrate, il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una prima dose e il 55% ha completato il ciclo – ha detto Roberto Speranza -. Dobbiamo insistere. Credo che gli italiani abbiano ben chiaro che il vaccino sia l’arma essenziale per metterci alle spalle questi mesi così difficili. Green pass e vaccini sono due strumenti essenziali con cui chiudere questa stagione così difficile provare ad aprirne un’altra e siamo più liberi se siamo vaccinati. Il mio appello a tutti gli italiani è di continuare a vaccinarsi”.

26 luglio, 2021