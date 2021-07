Altri 6 casi e nessun guarito: i positivi nella Tuscia sono 50

Coronavirus - Il bollettino Asl - Tutti sono in convalescenza a casa

Viterbo – “Sei casi accertati di positività al Covid-19 sono stati comunicati, entro le 10, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo.



Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 2 a Sutri, 1 a Oriolo Romano, 1 a Tarquinia, 1 a Vetralla, 1 a Vignanello”.

E’ quanto si legge nel bollettino di oggi della Asl di Viterbo.

Coronavirus – Tampone

“Dei casi odierni – chiarisce la Asl – due sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in, tre presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, una è una persona con tampone effettuato a seguito di un test antigenico rapido positivo. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio”.



Il team prosegue, anche in queste ore, a mettere in campo tutte le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle amministrazioni comunali.



In totale, alle 11 di questa mattina, i casi di positività al Cpvod-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 15585.



Nessun guarito. “Nella giornata di oggi non – prosegue il bollettino – si sono verificati nuovi casi di guarigione dal Covid-19”.



Nessuno è ricoverato. “Al momento – conclude la Asl -, delle 50 persone refertate positive al Coronavirus, tutte stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 15081 il numero delle persone negativizzate, 454 sono le persone decedute”.

Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 177297 tamponi, 327 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21444.

18 luglio, 2021