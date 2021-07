Amor che tutto move”, a Ferento l’omaggio a Dante nel 700esimo anniversario della morte

Viterbo - Lo spettacolo domenica 18 luglio alle 19,30 - Prevista anche una visita all'area archeologica

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Amor che tutto move” è lo spettacolo in programma domenica 18 luglio, alle 19,30, all’area Antiche Terme per la 56esima stagione estiva di Ferento – “Tramonti in scena”, organizzata da Consorzio Teatro Tuscia con il sostegno del comune di Viterbo, della Fondazione Carivit e dell’Ance di Viterbo e con la direzione artistica di Patrizia Natale.

Partendo dal famoso V canto dell’Inferno (Paolo e Francesca tra i lussuriosi), simbolo dell’amore peccaminoso e terreno, saranno rievocati anche gli episodi citati nella Divina Commedia riguardanti la Tuscia.

In particolare l’odio e la vendetta che portò all’assassinio di Enrico di Cornovaglia durante la messa nella chiesa di San Silvestro a piazza del Gesù, nel cuore della Viterbo medievale, il 13 marzo 1271. Autori i fratelli Guido e Simone Montfort con la complicità del suocero di Guido, Aldobrandino degli Aldobrandeschi, signore di Sovana.

Verrà anche ricordato il particolare amore di Martino IV, papa francese del XIII secolo, per le anguille del lago di Bolsena. Il pontefice è collocato nel Purgatorio tra i golosi. A quanto pare morì a Perugia a seguito di una indigestione causata dalla pietanza che più prediligeva.

La parte conclusiva sarà dedicata all’amore assoluto celebrato in maniera sublime nel XXXIII canto del Paradiso (preghiera di san Bernardo alla Vergine e visione di Dio), concluso con il famoso verso “l’Amor che move il sole e l’altre stelle”. Il racconto è un omaggio a Dante nel 700esimo anniversario della morte del poeta ed è un evento realizzato in collaborazione con l’associazione culturale TusciaE20 e il Comitato Dante VII.

Giuseppe Rescifina conduce, commentando i versi tratti dal capolavoro dantesco, una rappresentazione con intermezzi musicali a cura di Giancarlo Necciari, direttore artistico di Jazz Up, e movimenti scenici di Alessandra Ragonesi.

Prima dello spettacolo, con inizio alle 18,30, è prevista una visita all’area archeologica dell’antica città di Ferento, a cura dell’associazione Archeotuscia di Viterbo.

Comune di Viterbo – Consorzio Teatro Tuscia

17 luglio, 2021