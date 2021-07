Viterbo - Intervento dei sanitari del 118 e della polizia locale

Viterbo – Anziano investito sulla Tangenziale ovest, è grave.

118 e polizia locale

Brutto incidente questa mattina intorno alle 10 sulla Tangenziale ovest, all’altezza del Riello.

Per dinamiche ancora da chiarire un uomo sull’ottantina è stato travolto da una macchina in transito in quel momento.

L’impatto sarebbe stato molto forte e l’uomo è stato portato al pronto soccorso in gravi condizioni dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per tutti gli accertamenti di rito.

29 luglio, 2021