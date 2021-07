“Approvato emendamento per impianti sportivi in zone con disagio sociale ed economico”

Lazio - Lo annuncia il capogruppo di Fdi alla regione Fabrizio Ghera

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Prospettiva interessante per i territori del Lazio in cui esiste una endemica grave carenza di palestre, piscine, campi da gioco e a maggior ragione per le aree della regione in cui si rileva un più elevato disagio sociale ed economico.

Grazie ad un nostro emendamento, approvato nella odierna seduta dedicata al collegato di bilancio, si potranno ampliare e costruire strutture per lo sport.

Ora vedremo se questo proposito si tradurrà in tempi ragionevoli in bandi e in opere.

Specialmente in quei luoghi dove l’offerta è molto limitata o addirittura inesistente e si avverte l’esigenza di realizzare centri di aggregazione, divertimento e formazione, per la salute del corpo e della mente dei cittadini.

Fabrizio Ghera

Capogruppo di Fdi alla Regione Lazio

29 luglio, 2021