Area verde al Sacrario e parcheggio interrato, recupero delle mura da Carmine a Valle Faul

Viterbo - Comune - Qualità dell'abitare - Presentati gli interventi per 37,5 milioni di euro - Dal centro a Santa Barbara - Lavori terminati entro il 2026

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – Area verde al Sacrario e parcheggio interrato, riqualificazione delle mura con annessi spazi verdi. Ma anche piste ciclabili, altre zone di sosta, riqualificazione di aree nell’abbandono, strutture abitative e sportive da recuperare, compresi parchi e scuole.

Sono soltanto alcuni dei progetti che andranno a incidere sui quartieri Carmine, Pilastro e Santa Barbara. L’elenco è lungo, come lo stanziamento ottenuto dal ministero delle Infrastrutture per la Qualità dell’abitare.

Viterbo – Comune – Evangelista, Arena e Ubertini

“Sono 30 milioni – precisa l’assessore comunale all’Urbanistica Claudio Ubertini – cui si aggiungono 1,6 milioni da parte di privati, la Viterbese e 5,8 milioni quale cofinanziamento dell’amministrazione comunale”.

Fanno circa 37 milioni e mezzo in opere per la città. Cifra non di poco conto, se si considera che un precedente intervento su Viterbo, quello del Plus epoca Marini sindaco, di milioni ne aveva ottenuti 13. E con la qualità dell’abitare si andrà a intervenire proprio su una delle iniziative dell’epoca rimasta incompiuta. La struttura a valle Faul, sotto il Lazzaretto, da destinare a fini commerciali e sociali.

“Due sono i progetti – continua Ubertini – uno riguarda la zona dal Carmine al Pilastro, l’altro Santa Barbara. Ci siamo piazzati 55esimi su 271. Vorrei ringraziare gli uffici e anche il presidente del consiglio Stefano Evangelista, che ha curato i rapporti con Roma”.

Che la somma stava per arrivare nel capoluogo, l’aveva anticipato durante la sua visita, il viceministro Alessandro Morelli (Lega). Adesso parte la vera sfida, passare dagli studi di fattibilità alla realizzazione, con progetti esecutivi.

“È stato un lavoro di squadra – osserva il sindaco Giovanni Arena – vanno rispettati i tempi per l’avvio dei lavori entro il 2023 e la conclusione al 2026”.

Viterbo – Comune – Arena e Ubertini

La cinta muraria sarà oggetto di più interventi. “Restauro effettivo delle mura storiche – spiega Stefano Bigiotti, architetto del comune – e un intervento negli spazi verdi, in tutta la zona che dal Carmine arriva a valle Faul. Prevista anche una pista ciclabile e pedonale e ulteriori percorsi all’interno del progetto qualità dell’abitare”. Anche per le torri sono stati predisposti studi tecnici di fattibilità.

Piazza Martiri d’Ungheria si tingerà di verde. “Al Sacrario – continua Bigiotti – è previsto un parcheggio interrato, grande la metà dell’attuale e la stessa area in superficie sarà a verde”.

Mentre a Santa Barbara, come spiegato da Luca Cosimi, funzionario al settore Urbanistica, sono previste riqualificazioni di abitazioni, comprese quelle comunali, strutture sportive, parchi e la realizzazione di piste ciclabili. Ci sono le scuole, a Santa Barbara, ma anche l’Itis al Pilastro.

Stefano Peruzzo

“Grazie a colleghi validi – osserva Stefano Peruzzo, dirigente Urbanistica – che hanno portato avanti le progettazioni, abbiamo ottenuto questo risultato. Dagli studi di fattibilità alla progettazione definitiva, tutti i vari interventi prenderanno forma”. Alla conferenza stampa anche Simona Di Stefano, sempre del settore Urbanistica.

Giuseppe Ferlicca

Qualità dell’abitare – Elenco interventi Carmine – Pilastro

Manutenzione straordinaria, retrofitting e riqualificazione degli immobili di proprietà comunale destinati all’emergenza abitativa. Trattasi nello specifico di due fabbricati costituiti da n. 6 alloggi ciascuno. Gli alloggi hanno superficie utile variabile tra i 40 ed i 45 mq. Via di Vico Squarano 44 46/B – Quartiere Carmine.

Manutenzione straordinaria, retrofitting e riqualificazione degli immobili di proprietà dell’A.T.E.R. Della provincia di Viterbo destinati all’emergenza abitativa. Via Castel di Fano – Quartiere Carmine.

Manutenzione straordinaria, retrofitting e riqualificazione della scuola materna S. Pietro, attualmente costituita da 6 sezioni, al fine di rendere gli spazi scolastici il più possibile a misura di bambino”. Via Vico Squarano – Quartiere Carmine.

Manutenzione straordinaria, retrofitting e riqualificazione dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di proprietà della Provincia di Viterbo. Via Alessandro Volta n. 26 – Quartiere Pilastro.

Manutenzione straordinaria, riqualificazione e allestimento degli spazi verdi che costeggiano il tratto di cinta muraria compreso tra il quartiere Carmine e Porta Faul, dell’area verde di Colle del Duomo e del Parco cittadino nel quartiere Pilastro. Quartiere Carmine, Quartiere Pilastro, Porta Faul.

Manutenzione straordinaria, completamento e riqualificazione di un ex centro ricreativo a scopo sociale e commerciale nella valle di Faul. Progetto iniziato nell’ambito del programma PLUS “Viterbo Futuro al Centro”, ma non concluso. Valle Faul.

Manutenzione straordinaria, retrofitting e riqualificazione dello Stadio Comunale che a partire dall’area di ingresso e dal muro di recinzione arriva ad interessare le strutture interne al complesso (uffici, spogliatoi, magazzini). Via della Palazzina – Quartiere Pilastro.

Manutenzione straordinaria, trasformazione di piazza Martiri d’Ungheria e realizzazione di un nuovo parcheggio interrato. Piazzale Martiri d’Ungheria;

Manutenzione straordinaria, retrofitting e riqualificazione delle aree destinate a parcheggio. Area a parcheggio in piazza Castel dell’Ovo, Quartiere Carmine Area a parcheggio in Via L. Rossi Danielli Quartiere Pilastro.

Qualità dell’abitare Elenco interventi Santa Barbara

Manutenzione straordinaria, retrofitting o riqualificazione degli immobili di proprietà ATER. Trattasi nello specifico di un fabbricato costituito da 6 piani di cui il seminterrato e il pianoterra con destinazione servizi. Gli alloggi, in tutto 23, hanno superficie utile variabile tra i 80 ed i 100 mq circa. Piazza Porsenna 12 – Quartiere Santa Barbara.

Manutenzione straordinaria, retrofitting e riqualificazione degli immobili di proprietà comunale. Trattasi nello specifico di un fabbricato costituiti da 5 piani di cui il seminterrato con destinazione magazzini. Gli alloggi, in tutto 44, hanno superficie utile variabile tra i 65 ed i 85 mq circa. Via Tagete. Quartiere Santa Barbara.

Riqualificazione e allestimento degli spazi destinati a parcheggio esistenti. Aree destinate a parcheggio pubblico del quartiere Santa Barbara.

Realizzazione pista ciclabile e mobilità sostenibile. Quartiere Santa Barbara e collegamento con il quartiere Santa Lucia e centro storico.

Manutenzione straordinaria, retrofitting e riqualificazione dell’Asilo Nido comunale “in nido a colori”, al fine di rendere gli spazi scolastici il più possibile “a misura di bambino”. Via dei Tarquini – Quartiere Santa Barbara;

Manutenzione straordinaria, retrofitting e riqualificazione degli Impianti sportivi Comunali esistenti. Strada Santa Barbara, quartiere Santa Barbara.

Realizzazione, completamento allestimento degli spazi verdi attrezzati. Aree a verde attrezzate da realizzare tra la Strada provinciale Teverina e il primo nucleo realizzato del quartiere Santa Barbara

Riqualificazione e allestimento degli spazi verdi attrezzati esistenti. Aree a verde attrezzate esistenti nel primo nucleo realizzato del quartiere Santa Barbara.

Condividi la notizia:











28 luglio, 2021