Argento per Nespoli nel tiro con l’arco e tre bronzi

Tokyo - Salgono a ventiquattro le medaglie dell'Italia

Tokyo – Si arricchisce il medagliere italiano. L’azzurro 33enne di Voghera Mauro Nespoli ha infatti vinto la medaglia d’argento nel tiro con l’arco al termine di una finale avvincente. Per l’Italia oggi arrivano anche tre bronzi, quello di Nino Pizzolato nel sollevamento pesi, Simona Quadarella negli 800 metri stile libero e Irma Testa nel pugilato.

Mauro Nespoli

Mauro Nespoli ha disputato la finale contro il turco Mete Gazoz, che in un incontro combattuto fino all’ultimo si è imposto sull’azzurro per 6-4. Per Nespoli, l’argento di Tokyo è la terza medaglia olimpica della sua carriera dopo l’argento in squadra ai giochi di Pechino 2008 e l’oro, sempre in squadra, a Londra 2012. La medaglia di Tokyo è dunque la prima individuale alle Olimpiadi per il 33enne di Voghera.

L’Italia si è poi aggiudicata il bronzo nella categoria 81 chili di sollevamento pesi con Nino Pizzolato. Il 24enne di Castelvetrano ha sollevato complessivamente 365 chili (165+200), piazzandosi alle spalle del dominicano Bonnat Michel (367 chili) e del cinese Lyu Xiaojun (374).

La 23enne romana Simona Quadarella ha vinto il bronzo negli 800 metri stile libero. Al Tokyo Aquatics Centre, l’azzurra ha conquistato il terzo gradino del podio nuotando in 8:18.35, alle spalle della statunitense Kathleen Ledecky, oro in 8:12.57 e dell’australiana Ariarne Titmus (+1.26).

Il terzo bronzo della giornata è targato Irma Testa, atleta 24enne di Torre Annunziata, nella categoria dei -57 chili pugilato. Il bronzo conquistato oggi dalla campana è la prima medaglia del pugilato femminile italiano ai giochi.

Il numero di medaglie conquistate fino ad ora dall’Italia alle Olimpiadi di Tokyo sale dunque a 24, di cui 2 ori, 8 argenti e 24 bronzi.

31 luglio, 2021