Arrestato il consigliere comunale che ha sparato al suo ex socio in affari

Licata – È stato arrestato Gaetano Aronica, consigliere comunale 48enne di Licata, in Sicilia, eletto ‘civico’ con la lista Lega noi con Salvini, che nella sera di mercoledì 28 luglio ha esploso alcuni colpi di pistola contro un suo ex socio in affari.

Gli spari a Licata

Aronica, fino a ieri indagato in stato di libertà, ha ricevuto oggi un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La vicenda risale alla serata di mercoledì, quando il 48enne, dopo aver partecipato a una seduta del consiglio comunale, si sarebbe presentato davanti la casa dell’ex socio in affari di 71 anni, che si trovava in macchina, e gli ha sparato contro quattro colpi di pistola. Uno solo sarebbe andato a segno, ferendo il 71enne al braccio.

La vicenda è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un negozio della zona. Nelle immagini si vede il consigliere rincorrere l’auto dell’ex socio ed esplodere alcuni colpi di pistola, per poi allontanarsi.

Sembrerebbe che tra i due da mesi ci fosse un importante contenzioso nella gestione di un’attività di onoranze funebri. La sera stessa, Aronica si sarebbe presentato nella caserma dei carabinieri, avrebbe confessato e avrebbe fatto ritrovare la pistola. I militari starebbero cercando di capire se si tratto della stessa arma utilizzata per il danneggiamento della vetrata delle onoranze funebri, avvenuto nella notte fra domenica e lunedì 19 luglio.

Gaetano Aronica è accusato di tentato omicidio, porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione.

30 luglio, 2021