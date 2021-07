Sport - La struttura è aperta tutti i giorni e gestita dalla Scp Orte

Orte – (a.c.) – Arriva l’area beach volley a via del Campo sportivo, a Orte. Il nuovo campo è stato inaugurato all’inizio della settimana ed è disponibile a tutti gli appassionati di pallavolo per la pratica estiva.

Orte – Il campo da beach volley

A gestire la struttura, situata accanto alla piscina comunale, è la Scp Orte, che stava lavorando al progetto già da molto tempo. “L’idea di costruire un campo da beach volley nasce circa due anni fa – spiegano dalla società biancorossa -. Siamo partiti da zero, recuperando un’area abbandonata di circa 2500 metri quadrati, partendo dalla recinzione, dal movimento terra per effettuare un buon drenaggio del campo e infine la posa in opera della sabbia. Abbiamo ripristinato l’impianto elettrico per giocare anche in notturna e costruito una piccola sede sociale”.

“Ringraziamo il comune di Orte e tutte le persone che, a vario titolo, ci hanno aiutato a realizzare questo progetto – conclude la Scp -. Ci auguriamo di aver creato qualcosa di utile per il nostro territorio e per i nostri giovani, a prescindere dall’età anagrafica”.

Il campo da beach volley è aperto su prenotazione tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.

1 luglio, 2021